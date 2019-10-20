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الأحد 20 أكتوبر 2019
الحوثيين
صنعاء - الخليج 365
هاجم الصحافي همدان العليي، الحوثيين كاشفاً عن مشروعهم باليمن.
وقال العليي في رد على تغريدة للقيادي الحوثي حسين العزي، "مشروعكم هو تمكين السلالة الهشهشية العنصرية وامتلاك رقاب اليمنيين بناء على فهمكم للدين".
وتابع العليي "والسيطرة على اليمن مرحلة تسبق تصدير هذا الفكر للدول المجاورة".
ومضى "الناس بين عارف لهذه الحقيقة ويواجهها، وجاهل لا يعرف، ونوع ثالث أحمق رعديد لا يريد مواجهة هذه الحقيقة رغم معرفته بها".
وكان القيادي الحوثي حسين العزي قد ذكر في تغريدة له أنهم يدافعون عن الأرض والشعب.
كانت هذه تفاصيل خبر صحافي يرد على قيادي حوثي: مشروعكم امتلاك رقاب اليمنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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