صحافي يرد على قيادي حوثي: مشروعكم امتلاك رقاب اليمنيين

الأحد 20 أكتوبر 2019

الحوثيين

صنعاء - الخليج 365

هاجم الصحافي همدان العليي، الحوثيين كاشفاً عن مشروعهم باليمن.



وقال العليي في رد على تغريدة للقيادي الحوثي حسين العزي، "مشروعكم هو تمكين السلالة الهشهشية العنصرية وامتلاك رقاب اليمنيين بناء على فهمكم للدين".

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وتابع العليي "والسيطرة على اليمن مرحلة تسبق تصدير هذا الفكر للدول المجاورة".

ومضى "الناس بين عارف لهذه الحقيقة ويواجهها، وجاهل لا يعرف، ونوع ثالث أحمق رعديد لا يريد مواجهة هذه الحقيقة رغم معرفته بها".

وكان القيادي الحوثي حسين العزي قد ذكر في تغريدة له أنهم يدافعون عن الأرض والشعب.