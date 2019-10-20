"كرمان" تقر بالتورط في جريمة اغتيال على عبدالله صالح

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الأحد 20 أكتوبر 2019
توكل كرمان
الخليج 365
اعترفت القيادية في تنظيم الإخوان الإرهابي توكل كرمان أن المتورطين في استهداف صالح هم من شباب ما يسمى ثورة فبراير في اعتراف واضح بوقوف تنظيم الإخوان في جريمة اغتيال صالح وكل قيادات الدولة في العام ٢٠١١م في اليمن.
إلى ذلك، وفي أحدث ردود الفعل على الخطوة التي أقدمت عليها جماعة الحوثي، وصفت مصادر يمنية أن الإفراج عن عناصر الإخوان المتهمة بالضلوع في تفجير مسجد الرئاسة، يأتي مع تصاعد التفاهمات القطرية الإيرانية في اليمن، والتي انعكس أثرها على التقارب بين جماعة الحوثي وحزب الإصلاح "إخوان اليمن".
يشار إلى أن تفجير الثالث من يونيو العام 2011م الذي استهدف مسجدا في دار الرئاسة اليمنية أسفر عن مقتل 13 شخصًا بينهم رئيس مجلس الشورى اليمني عبدالعزيز عبدالغني وإصابة آخرين بجروح بينهم الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح.
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