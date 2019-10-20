الحوثيون يفرضون التجنيد الإجباري في ريمة وعتمة أو مبالغ باهضة

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الأحد 20 أكتوبر 2019
تجنيد الاطفال
ريمة - الخليج 365
يفرض الحوثيون التجنيد الإجباري بالقوة في محافظة ريمة ومديرية عتمة التابعة لمحافظة ذمار.
وفي التفاصيل، ففي محاولة لإيقاف نزيف خسائرها الفادحة، كشفت مصادر قبلية وفق صحيفة «عكاظ» الصادرة اليوم الأحد - تابعها "الخليج 365" أن مليشيا الحوثي تفرض التجنيد الإجباري على أبناء محافظة ريمة ومديرية عتمة بمحافظة ذمار، وأكدت اعتقالها كل من يرفض ذلك.
وأوضحت المصادر أن الكثير من العائلات فرت بأولادها إلى كهوف الجبال مع وصول لجنة التجنيد الإجباري إلى القرى والمناطق في محافظة ريمة، لكن المليشيا هددت باعتقال الآباء إذا لم يسلموا أبناءهم عبر مشايخ المناطق أو دفع مبالغ باهظة تصل إلى مليون ریال يمني (7 آلاف ریال سعودي).
وأفادت المصادر بأن ما تسمى باللجنة الحوثية للتجنيد لا تزال تزور المناطق بشكل يومي في ريمة وعتمة منذ أكثر من أسبوع في إطار حملة لجمع مقاتلين في ظل الخسائر الفادحة التي تتكبدها في مختلف الجبهات، ورفض قبائل صنعاء وعمران التحاق أبنائهم بالقتال في صفوف المليشيا.
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