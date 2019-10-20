الحوثيون يستبدلون المتقاعدين بكوادر من أنصارهم  

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الأحد 20 أكتوبر 2019
الحوثيين
صنعاء - الخليج 365
أصدرت ما تسمى وزارة الخدمة المدنية بصنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، تعميماً على كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية بالعاصمة، بحصر أسماء الموظفين الذين بلغوا سن التقاعد؛ بهدف إحلال مكانهم، كوادر وظيفية من أنصار جماعة الحوثي والموالين لها.
وأكدت مصادر مطلعة وفق صحيفة «الخليج» الصادرة اليوم الأحد - تابعها "الخليج 365" - " أن التعميم الصادر من وزارة الخدمة المدنية يقضي بحصر أسماء الموظفين الذين وصلوا إلى سن التقاعد وانتهت سنوات الخدمة الوظيفية المحددة لهم في قانون الخدمة المدنية.
مشيرة إلى أن الكثير من هؤلاء يمارسون أعمالهم، ولم تتم إحالتهم فعلياً إلى التقاعد، وهو ما دفع جماعة الحوثي إلى استهدافهم؛ للحصول على درجات وظيفيه شاغرة لاستيعاب الموالين لها.
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