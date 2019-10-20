ارتفاع عدد حالات الإصابة بحمى الضنك في حجة إلى أكثر من 10 آلاف

الأحد 20 أكتوبر 2019

ارتفاع عدد حالات الإصابة بحمى الضنك

متابعات_الخليج 365

ارتفعت عدد حالات الإصابة بحمى الضنك في مديرية عبس غرب محافظة حجة الى أكثر من عشرة آلاف إصابة خلال الشهرين الماضيين.

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وذكرت منظمة أطباء بلا حدود، أن ارتفاع عدد الإصابات بحمى الضنك في عبس متسارعة، وتنذر بكارثة انسانية، نتيجة الأمطار، وازدياد عدد النازحين في المخيمات، في ظل افتقار المرافق الطبية للحد من انتشار الوباء.

هذا وتعد مديرية عبس الساحلية الأكبر من حيث الكثافة السكانية والمساحة بمحافظة حجة، ما يضع آلاف النازحين والمواطنين عرضة لانتشار الأمراض المعدية وسط ظروف صحية سيئة وفقا لما ذكرته المنظمة.