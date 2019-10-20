إشراف أممي.. بدء تثبيت ضباط الارتباط بين المشتركة والحوثيين بالحديدة

الأحد 20 أكتوبر 2019

ميناء الحديدة

الحديدة - الخليج 365

أفادت مصادر عسكرية، أن تثيت ضباط الارتباط بدأ بإشراف الأمم المتحدة، بين القوات المشتركة والمليشيات الحوثية بالحديدة.



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وبحسب متابعة "الخليج 365"، اشرفت الأمم المتحدة بحضور رئيس بعثتها الجنرال الهندي ابهيجيت جوها بدء نشر وتثبيت نقاط ضباط الإرتباط بين القوات المشتركة والمليشيات الحوثية،حيث بدأت لجنة التنسيق المشتركة اليوم نشر نقاط مراقبة على الخطوط الأمامية لمدينة الحديدة في خطوة اولى من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في المدينة.

وجاء في نص الإتفاق لفريق المراقبة المشتركة نشر النقطة الاولى في الخامري بكيلو 8 في مدينة الحديدة لخفض التصعيد في المنطفة وفقاً لآلية التهدئة التي تمت الموافقة عليها.

وأشار الإتفاق إلى أنه سيثبت الفريق الأحد النقطة الثانية في مدينة الصالح، ويوم الإثنين النقطة الثالثة في حوش الابقار بخط كيلو 16 وسوف يتم استكمال نشر النقطة الرابعة يوم الاربعاء القادم في منطقة منظر جنوب مدينة الحديدة.