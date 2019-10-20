نيران حوثية تستهدف مواقع المشتركة في حيس بالحديدة

الأحد 20 أكتوبر 2019 الحوثيين الحديدة - الخليج 365 جددت مليشيات الحوثي الموالية لإيران انتهاكاتها للهدنة الأممية بالحديدة ، غرب اليمن.

Advertisements حيث أطلقت نيران أسلحتها المدفعية والرشاشة بشكل مكثف وعنيف على مواقع القوات المشتركة في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة. وأفادت مصادر عسكرية في حيس عن تجدد قصف المليشيات على مواقع القوات المشتركة شمال وشرق المديرية، واستخدمت خلاله قذائف مدفعية الهاون من عيار 82 ومدفعية الهاوزر وبقذائف مدفعية B10 . وأضافت المصادر أن المليشيات أطلقت النار على المواقع بالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وسلاح 12.7 بشكل مستمر منذ ساعات.

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