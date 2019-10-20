مليشيا الحوثي تختطف 5 تجار في صنعاء بعد رفضهم دفع إتاوات

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الأحد 20 أكتوبر 2019
الحوثيين
متابعات_الخليج 365
اختطفت ميليشيا الحوثي خمسة تجار في مدينة صنعاء اليمنية، بسبب رفضهم دفع مبالغ مالية تحت مسمى ”المساهمة في المولد النبوي“.
ونقل موقع “إرم نيوز“ عن مصدر محلي قوله إن مسلحين يرتدون ملابس مدنية من عناصر ميليشيا الحوثي، داهموا محال تجارية في شارع الزبيري في صنعاء مساء السبت، واختطفوا 3 من أصحاب المحالات قبل الاعتداء عليهم، بعد رفضهم دفع ”إتاوات“.
وذكر المصدر نفسه، أن الميليشات اختطفوا أيضًا عصر السبت، اثنين من أصحاب المحلات التجارية بسوق باب اليمن، وجرى نقلهم إلى جهة مجهولة بعد أن دهم مسلحون المحال التي يمتلكونها، لرفضهم دفع ”إتاوات“ مالية ترفضها الميليشيات.
وتفرض ميليشيا الحوثي على أصحاب المحال التجارية قي المناطق الخاضعة لسيطرتها إتاوت مالية شهرية تحت عدة مسميات، منها ”المجهود الحربي، المولد النبوي، عاشوراء، الجرحى، أسر الشهداء“.
هذا وتتفاوت الإتاوات بين ”5 آلاف ريال إلى 50 ألف ريال“ أي نحو ”5 دولارات إلى 90 دولارًا أمريكًا“، يتم نهبها بشكل شهري ودون أي سندات قانونية، وهي مبالغ كبيرة، مقارنة بحجم دخل تلك المحال التجارية.
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