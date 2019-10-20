شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب هذة التغريدة للرئيس الراحل صدام حسين ... مذيع قناة الجزيرة الشهير فيصل القاسم يثير غضب عارم في الكويت حتي الحظة والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - تسببت تغريدة نشرها الإعلامي السوري العامل بقناة "الجزيرة" القطرية، فيصل القاسم، في غضب شعبي في الكويت. وأشعلت تغريدة "القاسم" غضب نشطاء كويتيين، بسبب ما وصفوه معلومات "غير صحيحة ومكذوبة"، استعان بها مذيع (الجزيرة) فيصل القاسم، في تغريدته، بحسب صحيفة "الوئام" السعودية.

وكان "القاسم" قد نشر تغريدة قارن فيها بين رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي وصف فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالأحمق، وتصريحات ادعى أنها منسوبة لمسؤول كويتي بها إهانات للمرأة العراقية كان هدفها استفزاز صدام حسين. وفور انتشار الغضب بين الكويتيين قام "القاسم" بحذف التغريدة من على حسابه بـ"تويتر"، وأبقى على مضمونها بصفحته على "فيسبوك"، دون أن يقدم أي تبرير أو تحديد لمصدر معلوماته حول الإهانة المنسوبة لمسؤول كويتي.

و"فيصل القاسم" هو إعلامي سوري وكاتب ناشط ومُقدم لعدة برامج على قناة "الجزيرة" القطرية، واشتهر ببرنامجه الحواري "الاتجاه المعاكس".

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