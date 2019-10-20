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الأسلحة الأمريكية تصل الى التنظيمات الإرهابية في اليمن

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

اكدت شبكة “سي إن إن” التلفزيونية الأمريكية أن الأسلحة الأمريكية التي تبيعها واشنطن للتحالف السعودي وصلت إلى أيادي المليشيات المسلحة والتنظيمات المتطرفة جنوب اليمن الموالية للتحالف السعودي.

وقالت القناة في تحقيق تلفزيوني إنها حصلت على أدلة تؤكد أن العتاد العسكري الذي باعته واشنطن للسعودية والإمارات تم توزيعه على مجموعات من المليشيات الموالية للتحالف، وأن على رأس هذه المليشيات التي حصلت على الأسلحة الأمريكية “المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً”.

ولفتت القناة الى أن التحقيق توصل إلى العثور على أسلحة أمريكية في يد جماعات مسلحة تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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