صعدة.. قصف جوي عنيف على مواقع المليشيا في باقم

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الأحد 20 أكتوبر 2019
مقاتلات التحالف
الخليج 365 ـ صعدة
قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، تشرين الأول 20، 2019، مواقع لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية باقم الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف جوي عنيف.
وأضافت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق كثيف وعلى علو منخفض في أجواء المديرية التي شهدت خلال الأيام الماضية مواجهات عنيفة بين قوات الجيش والمليشيا الحوثية المدعومة من إيران.
ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.
وتتعرض مواقع وتجمعات وتحركات المليشيا في المديرية لقصف جوي ومدفعي بشكل شبه يومي منذ العام 2015.
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