ذمار.. مليشيا الحوثي تشكل لجانا في عدد من المديريات لتجنيد مقاتلين

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الأحد 20 أكتوبر 2019
الحوثيين
الخليج 365 ـ ذمار
أكدت مصادر محلية أن مليشيات الحوثي شكلت لجاناً أمنية، مصحوبة بمشرفين ثقافيين من أتباعها، في عدد من القرى والمناطق الريفية بعدد من مديريات المحافظة.
وذكرت المصادر أن اللجان التي شُكلت مؤخراً بدأت أعمالها، خلال الأيام القليلة الماضية، بزيارات لعدد من القرى في مديريات عنس والحدا وآنس وميفعة عنس وعتمة ووصابين، وطالبت بضرورة رفد جبهاتها بالمقاتلين والأموال في أقرب وقت.
ولفتت المصادر إلى أن لجان المليشيات الميدانية طلبت من أفراد القبائل في تلك المناطق المشاركة الفاعلة في الحضور بفعاليتها بذكرى المولد النبوي الشريف.
وهددت المليشيات أفراد ومشايخ القبائل كل من يرفض تجنيد أحد أقاربه أو دعم الجبهات بالمال، بنهب وسلب أراضيهم، وتحويلها إلى ممتلكات تابعة للجماعة، في سلوك تحذو المليشيات الحوثية فيه حذو الأئمة من بيت حميد الدين.
وفرضت المليشيات الحوثية خلال الفترة الماضية على عقال الحارات في ذمار سرعة تجنيد 1000 مقاتل خلال أسبوعين، كما ألزمت مدراء المدارس بتجنيد 2 طلاب كأقل نسبة من كل مدرسة.
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