تقرير حقوقي يوثق جرائم مليشيا الحوثي خلال 10 أيام

الأحد 20 أكتوبر 2019

الحوثيين

متابعات_الخليج 365

أكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أنها وثقت 514 انتهاكاً ارتكبتها جماعة الحوثي المسلحة خلال عشرة أيام من شهر أكتوبر الجاري في عدة محافظات تقع تحت سيطرتها.



وأضافت الشبكة في تقرير حقوقي لها، أن الانتهاكات الحوثية توزعت بين القتل والإصابة والخطف والقصف العشوائي على الأحياء الآهلة بالسكان، والقنص المباشر وزرع العبوات الناسفة، والتهجير القسري، وتقويض سلطات الدولة، وزراعة الألغام، ومداهمة المنازل، وترويع المواطنين، ونقل السلاح إلى الأحياء السكنية، وإغلاق دور العبادة، ونهب وتفجير المنازل، وغيرها من صنوف الانتهاكات.

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ولفتت إلى أن من بين تلك الانتهاكات ، 51 حالة قتل من بين بينهم 14 طفلاً، و6 نساء كما تسببت بمقتل أسرة كاملة مكونة من 5 أفراد، في منطقة حزيز بمحافظة صنعاء أثناء ملاحقة سيارتهم.

ورصدت الشبكة، قرابة 34 إصابة بينهم 7 أطفال و5 نساء، فيما توزعت بقية الانتهاكات بين الاختطافات والاعتداء على الممتلكات والتفجير والمداهمة لمنازل المواطنين واغلاق محلات تجارية وغيرها.