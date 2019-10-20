مليشيا الحوثي الإيرانية تجند أبناء ذمار قسراً

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الأحد 20 أكتوبر 2019
تجنيد الاطفال
متابعات_الخليج 365
كشفت مصادر قبلية يمنية، أن ميليشيا الحوثي الإيرانية تفرض التجنيد الإجباري على أبناء محافظة ريمة ومديرية عتمة بمحافظة ذمار، وأكدت اعتقالها كل من يرفض ذلك.
وأكدت المصادر، وفقاً لصحيفة عكاظ، اليوم الأحد، أن الكثير من العائلات فرّت بأولادها إلى كهوف الجبال مع وصول لجنة التجنيد الإجباري إلى
القرى والمناطق في محافظة ريمة، لكن الميليشيا هددت باعتقال الآباء إذا لم يسلموا أبناءهم عبر مشايخ المناطق، أو دفع مبالغ باهظة تصل إلى مليون ریال يمني.
وأفادت المصادر بأن ما تسمى باللجنة الحوثية للتجنيد، لا تزال تزور المناطق بشكل يومي في ريمة وعتمة منذ أكثر من أسبوع، في إطار حملة لجمع مقاتلين في ظل الخسائر الفادحة التي تتكبدها في مختلف الجبهات، ورفض قبائل صنعاء وعمران التحاق أبنائهم بالقتال في صفوف الميليشيا.
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