- 1/3
- 2/3
- 3/3
مليشيا الحوثي تغلق عددا من الصيدليات في صنعاء لابتزازهم
الأحد 20 أكتوبر 2019
الخليج 365
أغلقت ميليشيا الحوثي الإنقلابية صباح أمس السبت، عشرات الصيدليات في العاصمة صنعاء وذلك في إطار حربها على القطاع الخاص بالعاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها.
وقالت مصادر محلية، إن ميليشيا الحوثي الإنقلابية شنت حملة واسعة النطاق، بمناطق متفرقة من أمانة العاصمة صنعاء صباح اليوم السبت، وأغلقت العشرات من الصيدليات بحجة أنها تبيع أدوية منتهية الصلاحية ومخالفة للمقاييس الطبية.
وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات الحوثية وجهت التهم الباطلة لأصحاب الصيدليات واتهمت ملاك الصيدليات بيبيع أدوية جنسيه والمخدرات وذلك سعيا منها إلى ابتزازهم وفرض اتاوات وجبايات غير قانونية عليهم.
جدير بالذكر أن ميليشيا الحوثي الإنقلابية عمدت خلال الفترة الماضية إلى التضييق على أصحاب الصيدليات والمستشفيات الخاصة وفرضت عليها اتاوات وجبايات غير قانونية بالإضافة إلى اقتحام بعض المستشفيات وإغلاق بعضها ومنح تصاريح غير قانونية لشركات أدوية موالية المليشيات الحوثية.
كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تغلق عدداً من الصيدليات في صنعاء لابتزازهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.