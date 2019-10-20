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مليشيا الحوثي تغلق عدداً من الصيدليات في صنعاء لابتزازهم

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مليشيا الحوثي تغلق عددا من الصيدليات في صنعاء لابتزازهم

الأحد 20 أكتوبر 2019

مليشيا الحوثي تغلق عدداً من الصيدليات في صنعاء لابتزازهم

الخليج 365

أغلقت ميليشيا الحوثي الإنقلابية صباح أمس السبت، عشرات الصيدليات في العاصمة صنعاء وذلك في إطار حربها على القطاع الخاص بالعاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها.

 

وقالت مصادر محلية، إن ميليشيا الحوثي الإنقلابية شنت حملة واسعة النطاق، بمناطق متفرقة من أمانة العاصمة صنعاء صباح اليوم السبت، وأغلقت العشرات من الصيدليات بحجة أنها تبيع أدوية منتهية الصلاحية ومخالفة للمقاييس الطبية.

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وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات الحوثية وجهت التهم الباطلة لأصحاب الصيدليات واتهمت ملاك الصيدليات بيبيع أدوية جنسيه والمخدرات وذلك سعيا منها إلى ابتزازهم وفرض اتاوات وجبايات غير قانونية عليهم.

 

جدير بالذكر أن ميليشيا الحوثي الإنقلابية عمدت خلال الفترة الماضية إلى التضييق على أصحاب الصيدليات والمستشفيات الخاصة وفرضت عليها اتاوات وجبايات غير قانونية بالإضافة إلى اقتحام بعض المستشفيات وإغلاق بعضها ومنح تصاريح غير قانونية لشركات أدوية موالية المليشيات الحوثية.

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