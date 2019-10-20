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مصرع أكثر من 100 عنصر حوثي خلال الأسبوع الماضي في حجة
الأحد 20 أكتوبر 2019
متابعات_الخليج 365
تكبدت مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، عشرات القتلى والجرحى من عناصرها، خلال محاولات تسللها الفاشلة، التي نفذتها في الأيام الماضية، بمحافظة حجة شمالي غرب البلاد.
ولقي أكثر من 100 عنصر من المليشيا الحوثية بينهم قيادات ميدانية بارزة مصرعهم، خلال الأسبوع المنصرم، بنيران الجيش الوطني، والغارات الجوية المكثفة لمقاتلات تحالف دعم الشرعية.
كما تكبدت المليشيا المتمردة خلال المعارك، عشرات الجرحى، علاوة على تدمير عربات وآليات قتالية تابعة لها.
ودفعت مليشيا الحوثي المتمردة، خلال الأيام الماضية، بأعداد كبيرة من عناصرها، بهدف التسلل إلى مواقع محررة بمحافظة حجة، في محاولة يائسة لصنع انتصارات وهمية، إلا أن أبطال الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة أحبطوا كل تلك المحاولات، وأجبرها على التراجع والفرار.
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