اشتباكات بين فصائل المرتزقة والتوتر سيد الموقف في أبين

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – ابين

كشفت مصادر محلية في محافظة أبين عن مصرع 7 مسلحين تابعين لمرتزقة العدوان، خلال اشتباكات اندلعت بينهم في بلدة شقرة الساحلية شمال شرق عدن السبت، بينهم قيادي في الحزب بمأرب.

وأفاد مصدر محلي بأن اشتباكات متبادلة بين فصائل المرتزقة اندلعت في أحد الأسواق الشعبية بمدينة «شقرة» شرق محافظة أبين.، لافتاً إلى أن المواجهات اندلعت في سوق «شقرة» الشعبي، ما أسفر عن مقتل وجرح 7 اشخاص.

وأشار المصدر إلى أن حزب «الإصلاح» دفع خلال الأيام الماضية بتعزيزات إضافية إلى «شقرة» قادمة من محافظتي مأرب وشبوة.

في سياق متصل، تشهد مديرية «لودر» وسط محافظة أبين توتراً عسكرياً عقب استحداث ميليشيات حزب «الإصلاح» مواقع لها بالقرب من تمركزات تابعة لقوات الحزام الأمني في المديرية.

وقالت مصادر محلية، إن قوات موالية لـ «الإصلاح» قامت بإنشاء حواجز عسكرية جديدة محاذية لمواقع الحزام الأمني، موضحاً أن تلك التحركات تؤكد خروق القوات التابعة لحزب «الإصلاح» لدعوة التهدئة وإنهاء التصعيد العسكري الذي دعا إليه التحالف السعودي قبل أكثر شهر.

وأشار المصدر إلى أن فصائل المرتزقة صعدت من تحركاتها العسكرية في المحافظات الجنوبية مع انباء الاتفاق في جدة.