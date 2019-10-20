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لقاء يمني سعودي لمناقشة تنفيذ المشاريع في اليمن

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لقاء يمني سعودي لمناقشة تنفيذ المشاريع في اليمن

الأحد 20 أكتوبر 2019

لقاء يمني سعودي لمناقشة تنفيذ المشاريع في اليمن

الخليج 365

ناقش وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج اليوم مع نائب الرئيس العضو المنتدب للصندوق السعودي الدكتور خالد الخضيري مستوى تنفيذ المشاريع الجاري تنفيذها بتمويل من الصندوق حرصا على افتتاحها وفقا للجداول الزمنية المحدد.

 

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" ناقش اللقاء أيضاً، أهمية استكمال عدد من المشاريع والتطلعات المستقبلية لدعم مشاريع التنمية في اليمن كون الصندوق يعد شريك أساسي في التنمية.

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وتم التطرق الى اهمية دعم المؤسسات اليمنية الرائدة في مجال التنمية على رأسها الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة وصندوق صيانة الطرق ومشاركتها في تنفيذ المشاريع لما تحظى به من شفافية وقبول لدى المجتمع الدولي.

 

واكد الدكتور الخضيري حرص على دعم الحكومة اليمنية والاسراع في تنفيذ كافة المشاريع الجارية مع الصندوق.

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