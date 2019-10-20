تحت إشراف أممي.. تثبيت أول نقاط مراقبة وقف النار بالحديدة

الأحد 20 أكتوبر 2019

الخليج 365

ثبتت لجنة إعادة الانتشار الأممية في الحديدة، غرب اليمن، السبت، أول نقطة لمراقبة وقف إطلاق النار في المدينة، بموجب اتفاق ستوكهولم الموقع في ديسمبر الماضي بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي.



وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة في بيان، إن الأمم المتحدة أشرفت بحضور رئيس بعثتها الجنرال الهندي أباهيجيت جوها على بدء نشر وتثبيت نقاط ضباط الارتباط بين القوات المشتركة والميليشيا الحوثية.

وأكد أن لجنة التنسيق المشتركة بدأت اليوم نشر نقاط مراقبة على الخطوط الأمامية لمدينة الحديدة في خطوة أولى من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في المدينة.

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وجاء في نص الاتفاق لفريق المراقبة المشتركة، نشر اليوم النقطة الأولى في الخامري بالكيلو 8 في مدينة الحديدة لخفض التصعيد في المنطفة وفقاً لآلية التهدئة التي تمت الموافقة عليها.

النقطة الثانية

وأشار الاتفاق إلى أنه سيثبت الفريق الأحد، النقطة الثانية في مدينة الصالح، ويوم الاثنين النقطة الثالثة في حوش الأبقار بخط الكيلو 16 وسوف يتم استكمال نشر النقطة الرابعة يوم الأربعاء القادم في منطقة منظر جنوب مدينة الحديدة، وفقاً للبيان.

ومنذ ديسمبر 2018، لم تحرز البعثة الأممية أي تقدم على الأرض لتحقيق اتفاق السويد بشأن الحديدة المبرم بين الحكومة وميليشيا الحوثي الانقلابية برعاية أممية، بسبب تعنت الحوثيين.