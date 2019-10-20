احباط هجوم لمرتزقة العدوان في البيضاء والطيران السعودي يكثف غاراته على صعدة وحجة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات

أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن طيران العدوان السعودي شن أكثر من 25 غارة أغلبها على محافظتي صعدة وحجة خلال اليومين الماضيين، في وقت قضى الجيش اليمني واللجان الشعبية على عدد من مرتزقة العدوان السعودي في محافظة البيضاء.

وأضاف سريع في بيان له: إن قوى العدوان مستمرة بشن هجمات متواصلة في جبهات الحدود والداخل.

وكان سريع أكد أن طيران تحالف العدوان السعودي شن أكثر من 42 غارة جوية على محافظتي صعدة وحجة على حين يواصل العدوان السعودي حصاره الشعب اليمني براً وبحراً ما تسبب بوفاة أكثر من 40 ألف مريض منعوا من السفر لتلقي العلاج في الخارج وسط انعدام الأدوية والأدوات اللازمة لعلاجهم جراء الحصار.

وفي وقت سابق واصلت قوى العدوان السعودي ومرتزقته خرق اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وقصفت قافلة المساعدات الإنسانية خلال دخولها إلى مدينة الدريهمي المحاصرة ما أدى إلى إلحاق أضرار بالغة فيها.

في هذه الأثناء قضى الجيش اليمني واللجان الشعبية على عدد من مرتزقة العدوان السعودي في محافظة البيضاء.

وأفاد مصدر عسكري بأن عدداً من مرتزقة العدوان قتلوا وأصيب آخرون خلال إحباط زحف لهم على مواقع الجيش واللجان في جبهة الزاهر.

وكان الجيش اليمني واللجان الشعبية أحبطوا الثلاثاء الماضي زحفاً للمرتزقة على مواقعهم في الجبهة ذاتها.