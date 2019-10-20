الإمارات تطالب المرتزقة بتسليم الأسلحة وتلاحق الممتنعين

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

تواصل القوات الاماراتية تجريد مرتزقتها في عدن والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها، من الاسلحة والمعدات العسكرية التي زودتها بها خلال الفترة الماضية

واصدرت القوات الاماراتية تعميماً لجميع الوحدات العسكرية والأمنية وكذا المليشيات القبلية باخلاء عهد الأسلحة بجميع انواعها وتسليمها وفقاً لجرد عام2017 .

واشارت مصادر مطلعة في عدن الى أن الامارات سحبت كميات كبيرة من الاسلحة، كما شرعت في ملاحقة عدد من المشائخ والشخصيات المحسوبة عليها في عدن وابين من اجل تسليم ما لديهم من أسلحة.

يأتي هذا في الوقت الذي شرعت فيه القوات الاماراتية بسحب المعدات والآليات العسكرية الثقيلة من مناطق عدة تمهيداً لإخلاء كامل وتسليم المناطق الخاضعة لسيطرتها للقوات السعودية .