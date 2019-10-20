المحافظ باكريت: لتكن المهرة حزبنا الوحيد

السبت 19 أكتوبر 2019

باكريت

الخليج 365 - المهرة

حيّا محافظ المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت أبناء المهرة "مشائخ ووجاهات اجتماعية وقبلية" وأبناء المحافظات اليمنية الأخرى المتواجدين على أرض المهرة.



وجاء ذلك تأييدا منه على موقفهم الوطني المشرف الرافض لدعاة الفوضى والمعبر عن حرصهم على أمن وإستقرار محافظتهم واستعدادهم للدفاع عنها من العابثين، ووقوفهم إلى جانب السلطة المحلية والقيادة الشرعية والتحالف العربي، وإفشالهم إشهار ما يسمى بـ«مجلس الانقاذ الجنوبي» من خلال الوقفة الاحتجاجية الحاشدة التي تداعى لها الجميع من كافة المديريات في أبهى صور الاصطفاف الوطني أكدت حقيقة أن المهرة "اليمن الصغير" .

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وقال باكريت : تحية شكر وتقدير وعرفان لكل المشائخ والوجهاء والمواطنين الذين عودونا دائماً على هذه المواقف الوطنية الشجاعة في مواجهة التحديات والأخطار المحدقة، مطالباً بتوحيد الصف وتكريس الجهود بما يعزز الأمن والاستقرار والتنمية.

من جانب أخرى عبر المحافظ باكريت عن أسفه الشديد لموقف الاحزاب السياسية في المحافظة المخزِ المؤيد لدعاة الفوضى والداعم لمشاريع الارتهان للخارج ، مؤكدا أن الموقف بدا صادما وغير متوقعاً بل ومخيبا لأمآل وتطلعات أبناء المحافظة في البناء والتنمية والسلام ، الأمر الذي يؤكد أن هذه الأحزاب ليست سوى أدوات تُدار من "إسطنبول والقاهرة والدوحة".

وخاطب باكريت أبناء محافظته بالقول: ليكن هذا الموقف الصادم درساً لنا جميعا، ولتكن المهرة من اليوم هي حزبنا الأول والأخير.