تدشين مشروع حملة التوعية للوقاية من حمى الضنك وحمى الملاريا بسيحوت

السبت 19 أكتوبر 2019

عبدالله عوض باعبده

الخليج 365 - المهرة

دشن القائم بأعمال الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية سيحوت، عبدالله عوض باعبده، السبت، مشروع حملة التوعية للوقاية من حمى الضنك وحمى الملاريا، برعاية الشيخ راجح سعيد باكريت محافظ محافظة المهرة، رئيس المجلس المحلي، وبالتعاون مع إدارة السلطة المحلية بمديرية سيحوت، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة، ومكتب الصحة بالمديرية، وبإشراف من مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل.

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ويستهدف مشروع حملة التوعية للوقاية من حمى الضنك وحمى الملاريا، جميع أحياء مديرية سيحوت، واستهدفت الحملة التوعوية عقب التدشين حي الصيادين (الخدور)، وحي الإسكان.

وفي فعالية التدشين، قالت مديرة مكتب تنمية المرأة بمديرية سيحوت، الأستاذة أوسان باعباد ومديرة مؤسسة فينا خير للتنمية والأعمال الإنسانية فرع سيحوت، أن الحملة التوعوية تسعى إلى رفع الوعي لدى المجتمع، والتقليل من عوارض الحميات.

وأوضحت باعباد، أن الحملة للتوعية من حمى الضنك والملاريا لمدة أسبوع، وتستمر حتى 26 من أكتوبر الجاري، تنفذ على أحياء المديرية والمناطق المحيطة بها.

حضر التدشين كلاً من الشيخ/ سعيدسالم ميطان عضو المجلس المحلي بالمحافظة، والأستاذ/ سعيدمبارك معرابي مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمديرية، والدكتور/ أحمد باحميد المدير الفني بمستشفى سيحوت والدكتور/ عوض باعبده مدير المختبرات الطبية بالمحافظة، والدكتور/ نعمان بن عويض مدير الخدمات الطبية بمكتب الصحة والسكان بالمحافظة، والدكتور/ صلاح بدر مدرب المؤسسة الإجتماعية الحديثة.