راديو "سلامتك fm" بالمكلا يسلط الضوء على ماضي العلم والمعرفة في الزمن الجميل

السبت 19 أكتوبر 2019

Advertisements الخليج 365 - المكـلا

في اطار اهتمام راديو سلامتك FM برواد التعليم الذين أفنوا أعمارهم في خدمة التعليم، وكانوا بالفعل شموعاً تحترق لتضئ للأجيال المتعاقبة وحملوا لواء التنوير، واكبت الاذاعة صباح اليوم السبت الجلسة النصف شهرية لرواد التعليم بمنزل رائد التعليم الاستاذ الفاضل أحمد سعيد باحبارة بالمكلا.



حيث تم تسلط الضوء على هذه الجلسة المليئة بعبق الماضي الجميل، ماضي العلم والمعرفة والتنوير وما دار من مواضيع ونقاشات مهمة وذكريات جميلة مع من أناروا عتمة الجهل في عقولنا وأرشدونا إلى نور العلم .

وخلال برنامج "المكلا الآن" بإذاعة سلامتك، نقل مستشار الإذاعة سالمين باسلوم على الهواء مباشر وقائع واحداث هذة الجلسة وكيف جاءت وابرز ما دار فيها من نقاشات تربوية تتطرق الى نماذج من رموز التعليم ورواده ، بحضور ثلة من خيرة رواد التعليم الذين نعدّهم حقاً مشاعل منيرة وكوادر تحضى باحترام وتقدير المجتمع .