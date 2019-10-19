التوقيع على اتفاقية دعم وحدة تنسيق الامن الغذائي بمحافظة المهرة

السبت 19 أكتوبر 2019

صورة من اللقاء

الخليج 365 - المهرة

وقعت السلطة بمحافظة المهرة ومكتب التخطيط والتعاون الدولي، اتفاقية مع منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة (الفاو) وبدعم من الاتحاد الاوربي وذلك لدعم وأنشاء وحدة تنسيق الأمن الغذائي بمحافظة المهرة حيث وقع عن السلطة المحلية المحافظة سالم بن نيمر الامين العامللسلطة المحلية و والاستاذ علي سالم بن محيسن بلحاف نائب مدير التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة المهرة رئيس وحدة تنسيق الأمن الغذائي بمحافظة المهرة .

وعن منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة الفاو السيد، حسين جادين

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وياتي التوقيع على هذا الاتفاق استجابة وتعزيز نظم معلومات الامن الغذائي والانذار المبكر ومعلومات الأمن الغذائي السائد والحاجة للحصول على معلومات موثوقة وفي الوقت المناسب عن الأمن الغذائي ، حيث عمدت منظمة الاغذية والزراعة والحكومة اليمنية بدعم الاتحاد الاوروبي على عمل برنامج تطوير نظم معلومات الأمن الغذائي وتعزيز برنامج الأمن الغذائي وصمود سبل العيش ونتائج لتلك الخلاصات إنشاءت الحكومة اليمنية الإطار المؤسسي المشترك بين القطاعات ذات العلاقة بالأمن الغذائي وأنظمة معلومات الأمن الغذائي ، والتي توفر في الوقت الراهن المعلومات الهامة عن الأمن الغذائي لمؤسسات الحكومة اليمنية والمجتمع ولإنساني وأصحاب المصلحة الآخرين .

الجدير بالذكر ان وحدة تنسيق الأمن الغذائي بمحافظة المهرة إنشاءت بقرار من محافظ محافظة المهرة الشيخ سعيد باكريت برئاسة الاستاذ علي سالم بن محيسن بلحاف وغضوية المكاتب ذات العلاقة بالأمن الغذائي ( مكتب التخطيط والتعاون الدولي ــ مكتب الصحة والسكان ـ مكتب الصناعة والتجارة ــ مكتب الزراعة والري ــ الجهاز المركزي للاحصاء ــ الهئية العامة للمصائد ) من اجل جمع المعلومات الجيدة المتعلقة بالامن الغذائي والتغذية وتحليلها واشراكها ونشرها وتساهم وحدة الامن الغذائي في توفير المعلومات الصحيحة على مستوى المحلي للمحافظة والمستوى الوطني لصانعي القرار لضمان وصولها الى المستخدمين النهائيين

لتلك المعلومات، وخلق آليات اتصال مستدامة على أساس منتظم - أسبوعيًا ، شهريًا ، ربع سنويًا كبيانات متعلقة بالامن الغذائي والتغذية ومعالجتها ومشاركتها مع المؤسسات ذات العلاقة على مستوى المحافظات ، والسكرتارية الفنية للامن الغذائي.