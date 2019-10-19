أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

السبت 19 أكتوبر 2019 الحوثيين خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم السبت، الموافق 19 اكتوبر/ تشرين الأول 2019، وهي كالتالي:

ننشر مواعيد رحلات اليمنية غداً الأحد https://www.elyamnelaraby.com/427880/ تدشن مشروع توزيع الحقائب التعليمية لمعلمي ومعلمات محو الأمية بالمهرة https://www.elyamnelaraby.com/427922/ مصدر مسؤول يعلن رفض السلطة المحلية بالمهرة اشهار مجلس "الإنقاذ الوطني الجنوبي" https://www.elyamnelaraby.com/427923/ افتتاح الوحدة الصحية في منطقة درفات بمديرية سيحوت https://www.elyamnelaraby.com/427925/ المجلس الطلابي بالمهرة ينظم الطبق الخيري لدعم وتحسين السكن الجامعي https://www.elyamnelaraby.com/427929/ وصول وزراء آخرين الى مدينة سيئون بوادي حضرموت.. صورة https://www.elyamnelaraby.com/427931/ مديرية حجر تودع الدكتور الاوزبكي بخروم عقب 12 سنة من العطاء https://www.elyamnelaraby.com/427654/ شرطة السير بشبوة وسيئون تكرمان رئيس الاصدار الآلي في ساحل حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/427659/ تدشين مشروع إعادة تأهيل مجمع 30 نوفمبر بمديرية حجر https://www.elyamnelaraby.com/427660/ Advertisements مؤسسة المبرة التنموية تدشن مشروع الزكوات النقدية للأسر المعدمة https://www.elyamnelaraby.com/427665/ الإصلاح يبادل أسرى حوثيين بقتلة في سجون الميليشيات https://www.elyamnelaraby.com/427618/ ميليشيا الإصلاح تعتدي على مصلين في أحد مساجد شبوة https://www.elyamnelaraby.com/427619/ مسهور: يظل الخلاف اليمني والجنوبي خلاف سياسي له معالجاته https://www.elyamnelaraby.com/427621/ صادق دويد ينتقد مبادلة أسرى حرب حوثيين بإرهابيين https://www.elyamnelaraby.com/427624/ الميليشيات تقصف مواقع القوات المشتركة في التحيتا جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/427629/ 3 سفن محملة بالديزل والبنزين تفرغ حمولتها في ميناء الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/427630/ إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من الحشيش إلى عدن https://www.elyamnelaraby.com/427631/ إستعداد أممي لدعم اليمن في مجال مكافحة الجريمة https://www.elyamnelaraby.com/427636/ شاهد .. مسؤول أممي يوجه الشكر للقوات المشتركة في الساحل الغربي https://www.elyamnelaraby.com/427640/ اللجنة الإقتصادية تكشف تفاصيل إفتعال الميليشيات لأزمة الوقود https://www.elyamnelaraby.com/427642/

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