وصول وزراء آخرين الى مدينة سيئون بوادي حضرموت.. صورة

السبت 19 أكتوبر 2019

سيئون

الخليج 365 - سيئون

وصل صباح اليوم إلى مدينة سيئون نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد بن احمد الميسري، ووزير النقل صالح الجبواني إلى مدينة سيئون.



وكان في إستقبالهم وزيري الثقافة و التعليم العالي، ووكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت و الصحراء عصام حبريش الكثيري.

و تأتي زيارة وزيري الداخلية والنقل الى مدينة سيئون للاطلاع على عمل و جهود السلطة المحلية بوادي حضرموت و فروع الوزارات في إطار زيارة رسمية للمحافظات المحررة لتعزيز العمل الامني بها .

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و اشاد "الميسري" بمستوى جهود السلطة المحلية بوادي حضرموت في مختلف المجالات مشيرا إلى ان سيئون ومديريات وادي حضرموت تعتبر من افضل المحافظات على مختلف الاصعده داعيا إلى تكثيف الجهود لتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

بدوره رحب الاستاذ عصام حبريش الكثيري وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت و الصحراء بزيارة وزيري الداخلية و النقل موضحا ان الزيارة ستعالج كثيرا من الاختلالات الامنية و الاشكاليات التي تواجة قيادة الأمن و السلطة المحلية و تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس بدعم و تعزيز القطاع الامني وتجنيد ثلاثة الاف جندي من ابناء وادي حضرموت في القطاع الامني

حضر مراسم الاستقبال نائبي وزيري الخدمة المدنية عبدالله الميسري و الإدارة المحلية عبدالسلام باعبود و دكتور متعب بازياد مستشار رئيس الوزراء وكيل محافظة حضرموت سالم يسلم بن شرمان و وكيل وزارة الداخلية لشئون المناطق الشرقية العميد سعيد العامري و مدير عام الامن والشرطة بوادي حضرموت العميد مبارك العوبثاني