المجلس الطلابي بالمهرة ينظم الطبق الخيري لدعم وتحسين السكن الجامعي

السبت 19 أكتوبر 2019

صورة من اللقاء

الخليج 365 - المهرة

نظم المجلس الطلابي بكلية التربية بمحافظة المهرة، الطبق الخيري لدعم وتحسين السكن الجامعي، تحت رعاية عميد الكلية الدكتور عادل معيلي، وإشراف نيابة شؤون الطلاب.



وقال نائب عميد كلية التربية لشؤون الطلاب الدكتور عادل باسدس، إن هذا النشاط الطلابي الرائع شاركت فيها عدد من المؤسسات الفعالة في المحافظة وفي مقدمتها مؤسستي فينا خير للتمية والأعمال الإنسانية ومؤسسة للخير نسعى.

وأشار إلى أن الطبق شاركت فيها جميع الأقسام الخمسة بكلية التربية، شاكرا المجلس الطلاب وعمادة الكلية وهيئة التدريس وكل من شارك من المؤسسات والطلاب في انجاح الطبق الخيري.

من جانبها، قالت رئيسة المجلس الطلابي بكلية التربية بالمهرة، آمنة سعد كلشات، إن العائد من الطبق الخيري الذي أقيم تحت شعار لأجلكم نسعى، سيعود إلى دعم وتحسين السكن الجامعي.

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ووجهت كلشات الشكر لمؤسسة فينا خير ومؤسسة للخير نسعى، على مشاركتهم ودعمهم للطبق، كما شكرت كل من ساهم في انجاح الطبق الخيري.

بدورها، قالت نائبة مدير عام تنمية المرأة بالمهرة، ورئيسة مؤسسة فينا للتنمية والأعمال الإنسانية، يسرى خوار، إن المؤسسة وانطلاقا من اهتمامها بالقطاع التعليمي تشارك في هذا الطبق الخيري.

وأعلنت تقديم المؤسسة مبلغ مالي بقيمة 200 ألف ريال يمني ومجموعة من السلل الغذائية لصالح الطبق الخيري لتحسين السكن الجامعي.

إلى ذلك أوضح ممثل مؤسسة للخير نسعى، محمد حسن باوزير، أن المؤسسة شاركت في الطبق الخير، لدعم العملية التعليمية والتخفيف عن الطلاب.

ولفت إلى أن المؤسسة قدمت مبلغ مالي ومواد غذائية لدعم الطبق الخيري.

وخلال الأيام الماضية نظم المجلس الطلابي بكلية العلوم التطبيقية والإنسانية بالمهرة، طبق مماثلا لدعم السكن الجامعي المشترك بين الكليتين.