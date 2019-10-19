افتتاح الوحدة الصحية في منطقة درفات بمديرية سيحوت

السبت 19 أكتوبر 2019

صورة من اللقاء

الخليج 365 - المهرة

أفتتح مدير عام مكتب الصحة والسكان بمحافظة المهرة الأستاذ عوض مبارك سعد اليوم ، بمعية عبدالله عوض باعبده القائم بأعمال أمين عام المديرية الوحدة الصحية في منطقة درفات بمديرية سيحوت بعد أن جرى ترميمها وتأهيلها وتزويدها بالأجهزة والمعدات الطبية ضمن مشروع الحزمة الأدنى للخدمات الصحية المتكاملة الذي تنفذه المؤسسة الأجتماعية الحديثة بتمويل من منظمة الصحة العالمية.



وفي حفل الأفتتاح، أشار مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الأستاذ عوض مبارك سعد أن الوحدة الصحية بمنطقة درفات سوف تقدم خدمات رعاية صحية تكاملية وصحة الطفل والصحة الانجابية والتحصين والتغذية والمشورة وفي جانب التمريض ، مشدداً على ضرورة الأهتمام وحسن المعاملة وتقديم الرعاية اللأزمة لمرتادي الوحدة الصحية والألتزام بالدوام الرسمي وخدمة المواطنين.

وطاف الأستاذ عوض مبارك سعد مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة بأقسام الوحدة الصحية ، معبراً عن سعادته ما شاهده من جاهزية الطاقم الطبي وما تحتويه أقسام الوحدة الصحية من معدات وأجهزة طبية لتقديم الخدمة والرعاية الصحية للمواطنين.

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واستمع سعد، من نائب مدير المشروع الدكتور أيمن علي إلى تفاصيل مشروع الترميم وإعادة التأهيل للوحدة الصحية، والخدمات التي ستقدمها للسكان عقب استئناف العمل فيها ، مشيراً إلى أن المشروع يأتي ضمن خطوات مكتب الصحة والسكان لتطوير الخدمات الصحية بالمحافظة.

وبدوره، ثمّـن القائم بأعمال أمين عام مديرية سيحوت الأستاذ عبدالله عوض باعبده جهود مكتب الصحة والسكان التي يبذلها في سبيل الرقي بالعمل الصحي في مختلف المنشآت الصحية بالمحافظة ، معرباً عن شكره للمؤسسة الاجتماعية الحديثة، ومنظمة الصحة العالمية على تنفيذ وتمويل هذا المشروع الحيوي بمنطقة درفات وغيرها من مناطق مديرية سيحوت.

من جانبه، أكد الدكتور أيمن علي نائب مدير المشروع إن استئناف العمل في الوحدة الصحية في منطقة درفات يأتي بعد قيام المؤسسة بإعادة ترميمها وتأهليها وتوفير المعدات الطبية والأثاث وتدريب الكادر الصحي ، لافتاً أن الهدف من المشروع يتمثل في تحسين الخدمات الصحية وتوفير خدمات علاجية نوعية ورعاية صحية متكاملة في المنطقة.

حضر حفل الأفتتاح، رئيس لجنة التخطيط والتنمية بالمديرية الاستاذ طاهر عبداللاه بن عويض و رئيس لجنة الشؤون الأجتماعية بالمجلس المحلي الشيخ سعد عبدالله عفرار والأستاذ سعيد مبارك معرابي مدير مكتب الصحة والسكان بالمديرية والدكتور قيس صالح المنسق الميداني للمشروع ومدير مؤسسة المياة بمديريتي سيحوت والمسيلة الأستاذ ناصر خير بخيت وعدداً من الشيوخ والأعيان والشخصيات الأجتماعية بمنطقة درفات.