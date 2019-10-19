السفير السعودي يهين الفار هادي وحكومته من جديد

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الرياض



وجه السفير السعودي لدى اليمن، المدعو محمد آل جابر إهانة جديدة للمرتزقة، عكس فيها حقيقة من يتخذ القرار في المناطق الواقعة تحت سيطرة تحالف العدوان.

ونقلت وسائل اعلامية موالية للفار هادي عن مصادرها أن ال جابر قال أثناء حديثه للعديد من المسؤولين في حكومة هادي أنه يمتلك القدرة على جعل هادي وحكومته توقيع اَي اتفاقية أو مشروع تقدمة المملكة..

واشار السفير السعودي الى أن بلاده لم توجه حتى الان اي اوامر لهادي من اجل توقيع أي اتفاق مع المجلس الانتقالي.

وأوضحت المصادرأن قيام التحالف بإجراء عملية استبدال القوات الإماراتية في مطار عدن ومؤسسات اخرى بقوات سعودية تم دون علم الفار هادي وحكومته.