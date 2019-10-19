محمد بن سلمان يفجر مفاجأة صادمة بشأن اجتماعه مع "الفغم" قبل مقتله (فيديو)

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الرياض - محمد هويدي - فجر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مفاجأة بشأن اجتماعه مع اللواء في الحرس الملكي، عبد العزيز الفغم، قبل حادثة مقتله.

جاء ذلك في مقطع فيديو يذاع لأول مرة، يوثق استقبال محمد بن سلمان، لأسرة الفغم، لتقديم العزاء لهم في وفاته، صباح 30 سبتمبر/أيلول الماضي، عشية الصلاة على الفقيد.

وقال محمد بن سلمان: إن "الراحل عبد العزيز الفغم كان في اجتماع معه قبل وفاته بيومين فقط"، فيما لم يوضج مزيدًا من التفاصيل بشأن الاجتماع.

وأشاد ولي العهد السعودي خلال تقديمه العزاء لأسرة "الفغم"، بإخلاص وتفاني الراجل في خدمة الملك والقيادة، مؤكدًا أنه "يعتبره بمثابة أخ وجزء لا يتجزأ مننا".

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وأظهر الفيديو، تقديم ولي العهد العزاء لوالد "الفغم" وأعمامه وأخواله وإخوانه، معبرًا عن حزنه وتأثره الشديدين لرحيل الفقيد، خاصةً أنه كان جزءًا من حياته اليومية، وكذلك للطريقة الأليمة التي تُوفي على إثرها.

وكان "الفغم" الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، قتل فجر 29 سبتمبر/أيلول 2019، إثر إطلاق نار من صديقه إثر خلاف بينهما أثناء تواجده في منزل صديق لهما في حي الشاطئ بمحافظة جدة.

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