السبت 19 أكتوبر 2019

مدير عام حجر يستقبل مدير عام مكتب الاشغال العامة بالمحافظة

الخليج 365

التقى مدير عام مديرية حجر المحامي أنور محمد الشادلي، مدير عان مكتب الأشغال العامة بالمحافظة، والمهندسين المرافقين له بمعبرة نوبة.



وناقش مدير عام المديرية امكانية انشاء جسر نوبة المعلق للراي الفني للمهندسين قبل انطلاق التنفيذ.

Advertisements

كما بحث امكانية استكمال طريق الحصين الصدارة الى المنتاق، واستكمال حساب التكلفة وما انجزه المقاول ابومسكة وبدء سفلة المشروع بعد ذلك.

وعد أبناء مديرية حجر هذه الزيارة، موفقة ومن شأنها تخفيف معاناة مواطني المديرية اثناء تدفق السيول ووعورة الطريق الترابية.