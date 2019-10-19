تعزيزات حوثية ضخمة الى ”البيضاء”

السبت 19 أكتوبر 2019 الخليج 365 أفادت مصادر عسكرية بمحافظة البيضاء، مساء اليوم السبت. بوصول تعزيزات حوثية ضخمة الى المحافظة. وقالت المصادر أن تعزيزات ضخمة لمليشيا الحوثي وصلت الى البيضاء، واتجه جزء منها نحو مديرية الزاهر. واشارت المصادر الى أن ما تبقى من قوات المليشيا لا تزال في معسكر الأمن المركزي بمدينة البيضاء.

وكان أبطال العمالقة ومقاومة آل حميقان تصدوا لهجوم شنته المليشيا على مواقع مقاومة ال حميقان في جبهة الحبج، واندلعت اشتباكات بالسلاح الثقيل، ترافق مع قصف عشوائي بعربات الـ BMB التابعة للمليشيا المتمركزة في موقع الجماجم استهدف منازل المواطنين بقرى مديرية الزاهر، آل حميقان، خلال الساعات الماضية.

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