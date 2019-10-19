وكيل أول مأرب يبحث التدخلات الانسانية لفريق "اطباء بلا حدود بالمحافظة

السبت 19 أكتوبر 2019

وكيل أول مأرب

الخليج 365 - مأرب

بحث وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، خلال لقائه في مكتبه ، الجمعة، فريق منظمة اطباء بلا حدود الهولندية برئاسة فرنز بوتشر، التدخلات الانسانية للمنظمة والتسهيلات التي ستقدمها السلطة المحلية للمنظمة.



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وفي اللقاء نقل فرنز بوتشر رغبة المنظمة لفتح مكتب لها في المحافظة، ومشروعها الانساني الذي تعتزم تنفيذه في المحافظة والذي يتضمن عددا من البرامج في المجال الصحي والتي ستدشن خلال الاشهر الاربعة المقبلة وفي مقدمتها تقديم الدعم لمستشفى مدغل الريفي، وعمل عيادات طبية متنقلة في مخيمات النازحين، الى جانب الدعم في مجال الرعاية الصحية الاولية والامومة والطفولة، بالتنسيق والتعاون مع مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة.

ورحب الوكيل مفتاح بفريق اطباء بلاحدود الهولندية.. مشيدا بقرارها التدخل الانساني في المحافظة وفتح مكتبا لها وتعيين مديرا لمشروعها..معتبرا ذلك انعكاسا لمصداقيتها في العمل الانساني.. مؤكدا ان السلطة المحلية ستقدم كل العون والتسهيلات لتنفيذ المنظمة انشطتها الانسانية.

وقدم الدكتور مفتاح عرضاً للوضع الانساني في المحافظة وما تواجهه السلطة المحلية من تحديات جراء استقبالها لافواج كبيرة من النازحين ومازلت حتى الان، خاصة في مجالات التعليم والصحة، والخدمات العامة الاخرى من مياه، وكهرباء، ونظافة، وحماية، فضلا عن الايواء والغذاء.