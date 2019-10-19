فيلم 10 أيام قبل الزفة يمثل اليمن في مهرجان الدار البيضاء للأفلام العربية

السبت 19 أكتوبر 2019

فيلم 10 أيام قبل الزفة يمثل اليمن في مهرجان الدار البيضاء

الخليج 365

يعرض يوم غدا الفيلم اليمني 10 أيام قبل الزفة للمخرج عمرو جمال الذي يشارك في مهرجان الدار البيضاء في المغرب والذي بدأ يوم أمس بحضور سفير اليمن عزالدين الاصبحي وجمع كبير من فناني الوطن العربي.



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ووفقا لوكالة سبأ الشرعية ، أشادت رئيسة مهرجان الدار البيضاء للأفلام العربية الدكتورة فاطمة النوالي بمشاركة اليمن.. معتبرة المشاركة ـ رغم الظروف الصعبة ـ علامة فارقة على قوة الفن الذي يصنع السلام وعلى عمق اليمن الحضاري.

من جهته قال السفير الاصبحي ان مشاركة الفنان عمرو جمال وفيلمه المتميز خطوة متميزة لإبراز وجه اليمن الحضاري.. مشيرا الى أن السفارة اليمنية وبالتنسيق مع إدارة المهرجان والتعاون مع المكتبة الوطنية ستقدم عرضا آخر للفيلم في العاصمة الرباط الأسبوع المقبل.

ويعرض فيلم 10 أيام قبل الزفة مساء غدا في الدار البيضاء امام الجمهور في سينما Eden .