بلغت أكثر من مليار ريال.. مليشيا الحوثي في حجة تنهب أموال الزكاة

السبت 19 أكتوبر 2019

مليشيا الحوثي

الخليج 365

بلغ حجم الإيرادات الزكوية بمحافظة حجة منذ مطلع العام الجاري حتى سبتمبر أكثر من مليار ومائة مليون ريال والتي تعد أحد أهم الموارد التي تعتمد عليها مليشيا الحوثي في تمويل حروبها.

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وكشفت الميليشيات في تقارير تناولتها وسائلهم الاعلامية -تابعها محرر الصحوة نت- عن حجم ايرادات المحافظة الزكوية خلال الفترة يناير–سبتمبر 2019م والتي بلغت ( مليار و105ملايين ريال ) تمول بها مقاتليها وتوزيعها ما يسمى بالقناديل ، في الوقت الذي ترفض فيه صرف مرتبات موظفي الدولة.

وأشارت الميليشيا في تقاريرها عن ارتفاع نسبة الموارد الزكوية عن الفترة للعام الماضي بما يقارب الضعف ، الامر الذي يؤكد توجه الحوثيين لفرض اجراءات مشددة على المواطنين لجمع اكبر قدر ممكن عبر قطاع الزكاة والذي اتضح من خلال الزيادة الملحوظة لهذا العام.

وكانت الميليشيات قد أصدرت قانوناً خاصاً بالزكاة بغرض ترسيم أعمال النهب التي تمارسها، وتحويل هذا المورد الاساسي للسلطات المحلية والتنمية الى مورد لدعم عناصرهم.

وبددت ايرادات الزكاة بمسميات عدة لأسر قتلاهم والجرحى واقامة اعراس جماعية لعناصرهم وغيرها من المسميات التي شرعنتها لتبديد موارد المحافظة فيما المواطن يعيش مرارة سياساتهم الافقارية.