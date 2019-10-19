العوج يبحث مع الصندوق السعودي المشاريع التي ينفذها في اليمن

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السبت 19 أكتوبر 2019
صورة من اللقاء
الخليج 365
بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج اليوم مع نائب الرئيس العضو المنتدب للصندوق السعودي الدكتور خالد الخضيري مستوى تنفيذ المشاريع الجاري تنفيذها بتمويل من الصندوق حرصا على افتتاحها وفقا للجداول الزمنية المحدد.
وناقش الجانبان بحسب وكالة سبأ الحكومية، أهمية استكمال عدد من المشاريع والتطلعات المستقبلية لدعم مشاريع التنمية في اليمن كون الصندوق يعد شريك أساسي في التنمية.
وتم التطرق الى اهمية دعم المؤسسات اليمنية الرائدة في مجال التنمية على رأسها الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة وصندوق صيانة الطرق ومشاركتها في تنفيذ المشاريع لما تحظى به من شفافية وقبول لدى المجتمع الدولي.
واكد الدكتور الخضيري حرص السعودية على دعم الحكومة اليمنية والاسراع في تنفيذ كافة المشاريع الجارية مع الصندوق.
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