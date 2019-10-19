تعز .. تخصيص 5 بالمائة من مقاعد الجامعات لأسر الشهداء والجرحى المعاقين

السبت 19 أكتوبر 2019

صورة من اللقاء

الخليج 365 - تعز

أقر إجتماع عقد اليوم في محافظة تعز، منح جميع أسر الشهداء والجرحى المعاقين في الجيش الوطني مقاعد مجانية في الجامعات الحكومية والخاصة .



الإجتماع الذي ضم وكيل محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي ورؤساء الجامعات الحكومية والاهلية ومنظمات المجتمع المدني ناقش آلية تعليم ومساعدة أسر شهداء والجرحى المعاقين في الجيش الوطني.

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وشدد المخلافي على ضرورة منح المقاعد حسب معدلات الثانوية العامة وحسب الإجراءات المتخذة في القبول والتسجيل وكذلك في التعليم الاساسي والثانوي في المدارس الاهلية والحكومية بالمحافظة.

ووجه الوكيل اللجنة الطبية ومؤسسات الشهداء والجرحى بالعمل على جدولة أسر الشهداء والجرحى حسب المناطق والرفع بها الى جهة الاختصاص من اجل الترتيب والتنسيق مع المؤسسات التعليمة.

من جهتم اكد رؤساء الجامعات الاهلية منح الشهداء والجرحى مقاعد مجانية بنسبة 5% وسيتم الترتيب لذلك مع المؤسسات ذات الاختصاص.