 الهلال الأحمر الإماراتي يرفد مستشفى ردفان العام ادوية ومحاليل وريدية 

السبت 19 أكتوبر 2019

الخليج 365

وصلت بعد عصر إليوم السبت اول دفعة من الادوية والمحاليل الوريدية المقدمة من الهلال الاحمر الاماراتي لدعم مستشفى ردفان العام.

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وقد كان في استقبالها اوسان فضل علي يحي مدير مكتب الصحة والسكان بردفان حيث عبر مدير مكتب الصحة بردفان عن جزيل الشكر للاخوة في الهلال الاحمر الاماراتي على تجاوبهم ودعمهم لمستشفى ردفان الذي يعتبر مستشفى محوري بمديريات ردفان والمناطق المجاورة.

وأشاد مدير مكتب الصحة بردفان بجهود الهلال الاحمر الاماراتي لدعم القطاع الصحي في مختلف المحافظات المحررة.

وكرر شكر قيادة مكتب الصحة والسكان بالمحافظة والسلطة المحلية بردفان على جهودهم المتواصلة والمستمرة. مع مختلف الجهات والمنظمات لرفد قطاع الصحة بردفان وكما لا يفوتني ان اقدم الشكر للاخ عبد اللاه الردفاني منسق الهلال الاحمر الاماراتي بلحج على جهودهم في ايصال هذه الدفعة من الادوية والمحاليل الوريدية والمضادات الحيوية.

حضر استلام الدفعة الاولى من الادوية الاخ عبدة علي الصبيحي امين المخازن التموين الدوائي بمستشقى ردفان العام.