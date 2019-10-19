عـــاجل .. مفاجأ من العيار الثقيل أريج عبد الله تستفز السعوديين.. وتكشف عن جنسيتها الحقيقية!

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - أشعلت الإعلامية أريج عبدالله، غضب جمهورها في المملكة، بعدما كشفت عن جواز سفرها، وجنسيتها السورية.

وانهالت التعليقات السلبية على تصرُّف أريج، وذلك عبر وسم «أريج عبدالله تستفز السعوديين»، لادعائها أنها سعودية، وتمارس حياتها الإعلامية كسعودية الأصل.

‏وقال أحد المغردين: هذه السورية، أريج عبد الله اللي طلعت على أنها الصقار مريم العتيبي، وكثير من النسويات بدائنا يتكلمن عن بنات السعودية، فتأكدوا قبل كل شيئ فالزمن زمن التغيرات”.

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‏وتساءل آخر قائلا: من يقف خلف الصقارة السورية اريج عبدالله، ومن دفع لها ودفع بها لتنتحل اسم مريم العتيبي لتزعم بأنها سعودية؟ ومن هو المستفيد من تشويه صورة الفتاة السعودية وماذا يريد؟ ثم لماذا كل هذا العبث والفوضى في احتفالات نجمع فيها كل من هب ودب لنسيء للوطن وأبناءه؟

يذكر أن أريج، تقيم في المملكة من الصغر ما أكسبها عادات وتقاليد الشعب السعودي، فيما تم اتهامها بأنها تستغل الثقافة السعودية للعمل كإعلامية.

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