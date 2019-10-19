مليشيا الحوثي تفرض خطباء على عدد من مساجد إب ومصلون يغادرون احتجاجاً

نشرت مليشيا الحوثي الإنقلابية، يوم الجمعة، عدد من الخطباء الموالين لها في عدد من مساجد محافظة إب وسط اليمن.



وقال سكان محليون، لـ "يمن شباب نت"، إن مكتب أوقاف إب، قام بنشر العشرات من الخطباء الموالين للمليشيا في مساجد مدينة إب وعدد من المدن الثانويةفي المحافظة.



وذكرت المصادر أن الخطباء كرسوا خطابهم لمهاجمة الحكومة الشرعية وبث خطاب الكراهية والعنف والطائفية.



واحتجاجاً على ذلك غادر المساجد مئات المصلين إلى مساجد أخرى، فيما انصرف بعضهم إلى منازلهم كما حدث في مساجد في مدينتي إب ويريم.



وتواصل مليشيا الحوثي الإنقلابية استغلال منابر المساجد ودور العبادة لبث خطابات طائفية وتحريضية منذ سيطرتها على محافظة إب وسط اليمن في ظل رفض واسع من قبل أبناء المحافظة.



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