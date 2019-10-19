جمال مُحسن يكشف خطة الحوثيين للسيطرة على القطاع الطبي (تفاصيل)

قال الدكتور جمال محسن، رئيس تحرير موقع الخليج 365، إنه خلال الفترة الماضية كان هناك استهداف للقطاع الصحي، بدء بالمستشفيات الحكومية ومن ثم سوق الدواء، لفرض سيطرة كاملة لعناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، فضلاً عن محاولات القضاء على القطاعات الصحية الخاصة التى تُساهم فى رفع المعاناة عن أبناء الشعب اليمني.



وأضاف مُحسن، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية الغد المشرق، أنه تم فرض رسوم باهظة على الصيدليات والمعامل الطبية، كخطوة تجاه القضاء عليهم، مُعللاً ذلك بأنه توسعة للسوق الخاص بالحوثيين. وأشار رئيس تحرير موقع الخليج 365 أن المليشيا تُريد تكرار سيناريو سوق الأغذية والمنتجات البترولية، للمساهمة فى تكوين ثروات طائلة على حساب حق سُكان اليمن. وأوضح مُحسن أن ما يتم الآن من محاولات السيطرة على القطاع الطبي؛ نتيجة وجود كميات كبيرة من الأدوية لدي الحوثيين، استطاعوا امتلاكها من خلال عمليات نهب المساعدات الإغاثية، لافتاً إلى أنهم يريدون بيع الأدوية الآن بسعر أعلي، إلى جانب فرض جمارك خلال الأشهر الماضية على البضائع التى تأتي من عدن لتُباع فى المحافظات تحت سيطرتهم، إضافة إلى منع الأطقم الطبية التابعة لمنظمة الصحة العالمية من ممارسة مهام عملها. وطالب مُحسن المجتمع الدولي بضرورة تحقيق ممرات آمنة بقرارات واضحة لإيصال السلع الغذائية والأدوية لمستحقيها، وتحريك الدعوي الجنائية.

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