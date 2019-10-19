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السبت 19 أكتوبر 2019
صندوق أوفيد يوافق على جدولة ديون اليمن
الخليج 365
وافق صندوق الـ(أوفيد) المنبثق من منظمة الأوبك، على جدولة ديون اليمن، وذلك خلال المباحثات التي جرت بين وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج اليوم في واشنطن مع مدير عام الصندوق الدكتور عبدالحميد الخليفة على هامش اجتماعات مجموعة البنك الدولي.
وبحسب وكالة سبأ الرسمية، فقد ابدى الدكتور العوج حرص اليمن على تعزيز العلاقات مع صندوق الأوفيد.. موكدا التزام الحكومة اليمنية بالتزاماتها للصندوق.
واعرب عن تطلع اليمن للحصول على مزيدا من الدعم لمشاريع التنمية من الصندوق بما يتناسب مع اولويات الحكومة بجانب المشاريع الإغاثية والإنسانية التي يقدمها الصندوق.
و(أوفيد) مؤسسة تمويل إنمائي حكومية دولية مقرها النمسا، أنشأتها الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) في عام 1976م بهدف تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في (أوبك) وسائر البلدان النامية، إضافة إلى تقديم المساعدة للدول النامية.
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