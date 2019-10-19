ضحيتها ثلاثة أسرى .. مرتزقة العدوان في مأرب يرتكبون جريمة بشعة بحق الاسرى

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – مأرب



كشفت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عن إقدام مرتزقة العدوان في مأرب بإرتكاب جريمة نكراء بحق ثلاثة من أسرى الجيش واللجان الشعبية.

وأوضحت اللجنة أن الخونة في مأرب قاموا بتعذيب الأسرى خالد أحمد علي عبدالله القريش من حراز محافظة صنعاء ومحمد حسين المحبشي من المحابشة محافظة حجة وأحمد صالح أحمد علي جهموس من أبناء عنس محافظة ذمار، داخل السجن حتى استشهدوا تحت التعذيب، ولا زالوا محتفظين بجثامينهم حتى الآن.

وأكدت اللجنة في بيان صادر عنها اليوم السبت – تلقىشهارة نت نسخة منه – أن هذه الجريمة الشنعاء تكشف حقد وخبث الخونة وسوء نواياهم.

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وأشارت اللجنة إلى أن تكرار هذه الجرائم بحق الأسرى يدل على أنها تتم بتوجيهات من أعلى القيادات في دول العدوان ومرتزقتهم .. محملة دول تحالف العدوان الإجرامي كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية إزاء هذه الجرائم.

وأكد البيان أن الصمت المريب للأمم المتحدة تجاه هذه الجرائم بحق الأسرى شجع المجرمين على تكرارها.

ودعا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى التحرك الجاد لإدانة هذه الجرائم وحماية الأسرى حسب ما تم الإتفاق عليه في مشاورات السويد.

كما دعت اللجنة الأحرار من قبائل مأرب خاصة وكافة القبائل اليمنية إلى إدانة هذه الجرائم الوحشية والبراءة من مرتكبيها كونها تسيء إلى القبيلة اليمنية وتشوه سمعتها حاضراً ومستقبلاً.