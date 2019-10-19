السبت 19 أكتوبر 2019 الهلال الأحمر الإماراتي يقدم مساعدات إنسانية لدار المسنين بعدن الخليج 365 قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مساعدات إنسانية للقاطنين في دار المسنين بالعاصمة عدن، وذلك ضمن حملة الاستجابة العاجلة التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة في عدن وعدد من المحافظات اليمنية المحررة .

Advertisements وشملت المساعدات المقدمة للقاطنين، مساعدات غذائية وإيوائية وكراسي متحركة ومستلزمات أخرى . وعبر عدد من القاطنين في دار المسنين عن شكرهم وتقديرهم لدولة الامارات على هذا الدعم الذي يأتي امتداد لما قدمه الهلال الاحمر الاماراتي للدار خلال الفترة الماضية حيث قاموا بحملة نظافة وتأهيل للدار ودعمه بالمواد الغذائية على مراحل متعددة . ونفذ ممثلوا الهلال الأحمر الإماراتي زيارات متعددة لدار المسنين خلال الأعوام والأشهر الماضية للاطمئنان على القاطنين فيه وتقديم المساعدات لهم .

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