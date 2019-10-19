الميليشيات تعرقل تثبيت نقاط مراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة

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السبت 19 أكتوبر 2019
الحوثيين
الخليج 365
عرقلت ميليشيا الحوثي الإنقلابية، اليوم السبت، عملية تثبيت نقاط مراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة من قبل لجنة إعادة الإنتشار الأممية، وذلك في إطار الهدنة المعلنة ضمن إتفاق السويد .
وقالت مصادر ميدانية، أن اللجنة الأممية تمكنت اليوم من تثبيت أول نقطة لمراقبة وقف إطلاق النار، ولكنها لم تتمكن من تثبيت باقي النقاط البالغ عددها ثلاث نقاط .
وأوضحت المصادر، أن الميليشيات تراجعت عن الإتفاق الذي يقضي بتثبيت نقاط المراقبة خلال يوم واحد، وطالبت بتثبيت على مدى أربعة أيام، مشيرة إلى أنه تم تثبيت النقطة الأولى في منطقة الخامري وبدأت بمزاولة مهامها .
ويتوقع أن تقوم اللجنة غداً الأحد، بتثبيت ثاني نقطة مراقبة لوقف إطلاق النار في مدينة الصالح، ويوم الإثنين تثبيت نقطة مراقبة ثالثة، في (حوش البقر) بمنطقة كيلو16 شرقي المدينة، ويلي ذلك تثبيت النقطة الرابعة في منطقة المنظر.
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