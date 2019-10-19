أحمد بن بريك يحذر من تحركات الفارين من عدن في سيئون

السبت 19 أكتوبر 2019

أحمد بن بريك

عدن - الخليج 365

حذر رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي الجنوبي، اللواء، أحمد سعيد بن بريك، من تحركات مسؤولي الحكومة الفارين من العاصمة عدن، والمتواجدين حالياً في سيئون .

وقال بن بريك في تغريدة له بتويتر، "ماذا يجري في سيئون ؟! من خلال اعادة وهرولة من فشلوا في عدن اليها وهل التحالف على علم بنشاطهم المريب وهل سقطت التهدئه ؟" .

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وأكد أن هذا سؤال يضعنا أمام محك إنكسار التهدئة .

وجاءت تغريدة بن بريك، عقب وصول نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري ووزير النقل صالح الجبواني في وقت مبكر اليوم السبت إلى مطار سيئون الدولي بمحافظة حضرموت .

وكان الميسري والجبواني في سلطنة عمان لعقد لقاءات سرية مع قيادات في ميليشيا الحوثي الإنقلابية برعاية قطرية إيرانية، وهو ما أعتبره المراقبون إنقلاب على التحالف العربي وتحركاته الرامية إلى إنهاء إنقلاب الحوثي .