القاضي شاكر محفوظ ينتقد عجز القانون اليمني على مسايرة جرائم الإنترنت والمعلومات

السبت 19 أكتوبر 2019

القاضي شاكر محفوظ

الخليج 365

إنتقد القاضي، شاكر محفوظ بنش، عجز القانون الجنائي الموضوعي والإجرائي اليمني على مسايرة النوع الحديث من الأفعال التي درج على تسميتها الكثير بجرائم الإنترنت أو الإلكترونية أو المعلوماتية .



جاء ذلك في ورقة عمل قدمها إلى ورشة عمل حول "مهارات التحقيق والتوصيف القانوني لجرائم الانترنت- الالكترونية" .

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وقال القاضي شاكر محفوظ، "إن النصوص التقليدية في القانون الجنائي الموضوعي والاجرائي اليمني غير قادرة على مسايرة مثل هذه الجرائم عدا بعض من الأفعال الماسة بالاشخاص التي قد تجد لها نصوصاً تقليدية تجرمها على أساس معيار الوسيلة التي ارتكبت بها الجريمة" .

وأضاف "الا أن غالبية هذا النوع الحديث من الأفعال - جرائم الانترنت/الالكترونية - وخاصة التي يكون محلاً لها البيانات أو جهاز الحاسوب أو الذكي وأيضا الأشخاص يستلزم تدخل السلطة التشريعية لمواكبة التطور في التقنيات التي لها ارتباط وثيق بمصالح المجتمع" .

وأشار إلى أن ذلك لن يكون إلا بسن قانون مستقل أو إدخال تعديلات في قانون الجرائم والعقوبات وقانون الاجراءات الجزائية بشأن هذا النوع الحديث من الأفعال بتجريمها وفقاً لمبدأ الشرعية الجنائية .