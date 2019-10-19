كهرباء الزرقاء تشكو الإصرار على تطبيق حكم صادر عن محكمة حوثية في عدن

السبت 19 أكتوبر 2019

كهرباء الزرقاء

الخليج 365

شكت مؤسسة كهرباء الزرقاء السعودية (بوكالتنا)، للجهات القضائية والسلطات المتخصصة في عدن، إصرار قاضي في المحكمة العليا بعدن على تطبيق حكم قضائي صادر ضدها من قبل محكمة تابعة لميليشيا الحوثي الإنقلابية .



وذكرت المؤسسة في الشكوى، أن القاضي علي عوض ناصر، عضو المحكمة العليا، اصدر ضدها حكما من المحكمة التجارية بعدن بعد ان صدر نفس الحكم من محاكم تشرف عليها جماعة الحوثي في صنعاء .. معتبرة ذلك محاولة من القاضي لتعزيز دورسلطات الحوثيين بإصدار الأحكام والقرارات الباطلة والمنعدمة ومنها الحكم الصادر في قضيتنا موضوع الشكوى الصادر بتاريخ 7 / 5 / 2016م .

وأضاف "أن القاضي عي عوض عين مطلع 2018 عضوا في هيئة المحكمة العليا للجمهورية في عدن، وأراد أن يباشر مهامه في نظر قضيتنا والحكم المنعدم الذي تقدمنا بدفع قانوني بانعدامه لدى المحكمة التجارية عدن والذي سبق أن شارك هذا القاضي المشكو به في إصدار الحكم المنعدم الذي أصدره في صنعاء ليقوم بتنفيذه في عدن، وهذه سابقة قضائية خطيرة لم تحصل في تاريخ القضاء ومخالفة المادة 57 من قانون المرافعات".

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وأشارت المؤسسة إلى أنها تقدمت بطلب قانوني يتضمن طلب تنحي القاضي حمود الهتار رئيس المحكمة العليا والقاضي المشكو به علي عوض ناصر في حين استجاب القاضي الهتار للطلب القانوني بالتنحي استشعارا للحرج وتطبيقا للقانون، لكن القاضي علي عوض رفض الطلب القانوني وذهب لإحالة هذا الطلب إلى الشعبة الجزائية بالمحكمة العليا .

وأضافت " أن الشعبة الجزائية خالفت القانون وتصدت لما قام بإحالته إليها القاضي ناصر واعتمدت الخصومة خلافا للقانون بغيابنا وبدون علمنا وأصدرت بذلك قرار يقضي برفض طلبنا المقدم ضد القاضي ناصر خلافا لنص المادة (141) مرافعات وتنفيذ مدني التي تقضي أنه عند إنكار القاضي لطلب الرد، فعلى رئيس المحكمة التحقيق في الطلب وسماع أقوال مقدم الطلب وملاحظاته، وأن يتم إصدار الحكم فيه وتتلوه في جلسة علنية وليست جلسة سرية لم يعلم بها طالب المنع والرد".

وأعتبرت المؤسسة إصرار القاضي علي عوض على نظر القضية خلافا للقانون، وقوله مجاهرة بوجه محامي الشاكي وأمام الأمين العام للمحكمة العليا وبمقر المحكمة عند الاستفسار منه أعلن بقوله إنه سينظر هذه القضية ولن يتراجع وبشكل تهديدي وبأسلوب يتنافى مع سلوك رجال العدالة مخالفا لنص المادة 21 مرافعات والمادة 31 مرافعات بعدم الحيادية ومخالفته الآداب الرفيعة والتقاليد القضائية الذي يتحلى بها رجال العدالة .

وأكدت مؤسسة الزرقاء انها تضررت ضررا كبيرا من تصرفات القاضي المشكو به أثناء توليه القضية في محكمة الانقلابيين في صنعاء ويلاحقه الضرر من القاضي نفسه الذي يريد تولي نظر القضية في المحكمة العليا حاليا في عدن ورفضه لطلب التنحي القانوني محاولا شرعنه أحكام صاغتها محاكم الحوثيين الباطلة والمخالفة لقواعد النظام العام.