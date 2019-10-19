خلافات على منحة مالية تتسبب بسقوط سبعة قتلى في صفوف الإصلاح بأبين

السبت 19 أكتوبر 2019

أبين

متابعات_الخليج 365

قتل سبعة جنود من أفراد الأمن وميليشيا الإصلاح في مواجهات إندلعت بين الجانبين داخل سوق شعبي في مدينة شقرة بمحافظة أبين جنوب البلاد .



وذكرت مصادر محلية، لـ(الخليج 365) أن المواجهات إندلعت بعد تطور خلاف بين ميليشيا الإصلاح، وقوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية .. موضحة أن سبب الخلافات هي منحة مالية قدمها وزير الدفاع لميليشيا الإصلاح القادمة من مأرب وتم حرمان قوات الأمن في ابين منها .

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ورجحت المصادر سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين جراء إندلاع المواجهات في وسط سوق شعبي كان مكتظ بالسكان .

وتعد مدينة شقرة بأبين، آخر منطقة تتواجد بها ميليشيا الإصلاح، فيما تسيطر قوات الحزام الأمني على ما دونها بإتجاه العاصمة عدن .